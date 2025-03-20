شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يكرم عددا من الفلاحين المتميزين بالدقهلية خلال حفل إفطار جماعى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية احتفالية كبرى نظمها حزب الوفد تحت عنوان "ثروة مصر"، وتكريم عدد من الفلاحين المتميزين تقديرًا لدورهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

بدأت الاستعدادات منذ الصباح الباكر، حيث توافد أعضاء وقيادات حزب الوفد إلى موقع الاحتفالية، وحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد ، واللواء طارق رزق، محافظ الدقهلية، ومحمد حلمي سويلم، رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة والنائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعبدالباسط الشرقاوي والدكتور محمد عبده وعصام الصباحي والدكتور ايمن محسب و أمل رمزي، وأميمة عوض، ومحمد الاترابي، ومصطفي شحاتة اعضاء الهيئة العيا لحزب الوفد، وحسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، والقيادي الوفدي عيد هيكل وعدد من اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات، بالإضافة إلى المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة، ولفيف من المزارعين.

رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الذي تواجد اليوم لتكريم الفلاحين والمزارعين المتميزين من أبناء المحافظة على تميزهم، وذلك خلال احتفالية أقامها حزب الوفد بالدقهلية، برعاية النائب الوفدي طارق عبد العزيز.

وقال رئيس حزب الوفد، إن تكريم المزارعين المتميزين يأتي في إطار تقدير الحزب للدور العظيم الذي يقوم به الفلاح المصري، الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الزراعي، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم كل المبادرات التي تسهم في تحفيز المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الوفد يؤمن بأهمية تكاتف الجهود بين القيادة السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المزارعين، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس رؤية الحزب في دعم الزراعة كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوفد أن احتفالية اليوم ليست مجرد إفطار، بل هي الاحتفالية الرسمية للحزب لهذا العام، وكان القرار هو الاحتفال خارج القاهرة حتى نكون وسط أهلنا وسوف أقدم ثلاث رسائل مهمة، الرسالة الأولى: نحن في حفل إفطار تحت رعاية النائب طارق عبد العزيز، والرسالة الثانية: تكريم المزارعين المتميزين، والرسالة الثالثة: رسالة سياسية سيتم دراستها، تدعو للتجمع في حب الوطن وتكريم أبنائه المتميزين.

وأكد رئيس الوفد أن حزب الوفد هو حزب الأمة المصرية بعنصريها المسلمين والمسيحيين، والدستور في المادة الأولى أكد أن مصر دولة ذات سيادة تقوم على المواطنة وسيادة القانون.

وشدد رئيس الوفد على أن الدستور أكد على أن جميع المواطنين أمام القانون سواسية، لا يوجد بينهم أي فارق، ومتساوون في الحقوق والواجبات، ولم يميز الدستور مواطناً عن آخر بسبب اللون أو الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الإعاقة. لذلك، أنا اليوم أتحدث إلى الأمة المصرية.

وتابع رئيس الوفد قائلًا: "الرسالة السياسية التي أريد أن تصل اليوم، خاصة ونحن على أعتاب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ: حان الوقت، وزالت الغُمة عن مصر، وتم القضاء على الإرهاب، وتنعم مصر الآن بالأمن وبعد ١٢ عامًا من انتخابنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وتابع رئيس الوفد : "آن الأوان أن نعود للقانون العام والدستور مرة أخرى، ويجب أن يكون الأمر مفتوحًا للعمال والفلاحين وجميع الفئات المصرية. أنا تعلمت من هذه الأرض، وحريص على أن يكون لديَّ أرض أزرعها دون تمييز، و الجميع مواطنون، ويجب أن تكون القواعد العامة تسمح للجميع بالمشاركة ورفع الحواجز.. نحن في مجتمع مفتوح، يعمل فيه الجميع، وهذا أمر إيجابي".

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المزارعين هم عصب الحياة المصرية والتحدي الأكبر لمصر سواء حاليا أو في المستقبل، ولذلك توجه الدولة بشكل مستمر بالاهتمام بالمزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأضاف مرزوق، أن المزارعين في الدقهلية يحرصون دائما على زيادة الإنتاجية وهو ما جعلهم يتفوقون عن المزارعين على مستوى الجمهورية.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن المزارعين هم أحد أهم عناصر الأمن القومي في مصر، موجها الشكر لحزب الوفد وعلى رأسه الدكتور عبد السند يمامه على حرصه لتكريم المزارعين وجبر خواطرهم.

وقال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن تكريم المتميزين من المزارعين بمحافظة الدقهلية لم يأتي من فراغ ولكن كانت الفكرة نابعة من قبل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذي قرر أن يكون تجمعنا السنوي في شهر رمضان وسط أهالينا المزارعين وتكريم المتميزين منهم على مستوي المحافظة .

واكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رحب بفكرة الدكتور عبد السند يمامة، بتكريم المتميزين من المزارعين على مستوي المحافظة، مشيرا الي ان محافظ الدقهلية قدّم كافة الدعم لهذا التكريم وحرص على التواجد وتكريم الفلاحيين والمزارعين .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين يتقدمهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة المهندس محمد السيد، الذي كلف إدارة الارشاد باختيار المتميزين في تخصصات الزراعة والري وطرق الزراعة الحديثة والحصد والتعبئة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أنه تم اختيار 10 متميزين ممن قدموا اسهامات كبيرة في التنمية الزراعية، وسيتم تقديم الات زراعية ومعدات كهدايا لهم تقديرا لتفانيهم في العمل والتميز.

واشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الي أن العام القادم سوف يشهد إقامة هذا الحفل وهذا التكريم مع زيادة عدد المكرمين من مختلف المهن والحرف.

وأكد المحاسب محمد حلمي سويلم، رئيس للجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، أن المزارع المصري له دور كبير في دعم الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف رئيس للجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، أن الزراعة تعتبر أساس لصناعات كثيرة في مصر، موجها الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الفلاحين المتميزين، وتوزيع ألات زراعية، دعمًا لجهودهم في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، ومن بين المكرمين: "المزارع راضي شفيق الشناوي، والمزارع ابو مسلم صديق علي، والمزارع سلمان سالم سلمان، والمزارع ابو بكر الصديق علي، والمزارع السيد محمد محمد رضوان".

كما تضمنت الفعالية عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر", الذي يسلط الضوء على الدور الحيوي للفلاحين في الاقتصاد الوطني، وهو من إهداء الدكتور عبدالسند يمامة وإنتاج معهد الوفد للدراسات السياسية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار اهتمام حزب الوفد بدعم الفلاح المصري، والتأكيد على دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز مكانة الزراعة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة.

جانب من حفل الافطار

رئيس حزب الوفد

جانب من التكريم