شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو لحماية طلابها في أمريكا بعد إجراء من الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

الطلاب الصينيون في أمريكا

الأمن القومي الأمريكي

الدمام - شريف احمد - طالبت الصين، اليوم الخميس، بتوفير الحماية للطلبة الصينيين في الولايات المتحدة.وتأتي تلك الخطوة بعد أن طلبت لجنة بالكونجرس من ست جامعات أمريكية تقديم كمية كبيرة من المعلومات المفصلة بشأن الطلاب الصينيين لديها، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وجاء في رسالة بعث بها إلى الجامعات - بما يشمل جامعتي ستانفورد وكارنيجي ميلون - أن الحكومة الصينية تدرج باحثين في مؤسسات أمريكية مرموقة، من أجل الوصول إلى تقنيات حساسة بصورة مباشرة.وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن الطلبة الصينيين يقدرون بنحو ربع إجمالي عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.وأوضحت الخارجية الصينية، أن أنشطتهم عززت "الازدهار الاقتصادي والتطور التكنولوجي للولايات المتحدة".وأوضح ماو للصحفيين في إحاطة يومية، أن "هذا يصب في مصلحة الطرفين... إننا نحث الولايات المتحدة على التوقف عن الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي، وعلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للطلبة الصينيين بصورة فعالة، وعدم فرض إجراءات تقييدية تمييزية عليهم".