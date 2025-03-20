شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ريادة الأعمال بحزب الجبهة: سيتم طرح مبادرات وفعاليات لتعزيز النمو الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب الجبهة رؤيتها لطرح عدد من المبادرات والفعاليات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار، وتحفيز الاستثمارات وذلك برئاسة الدكتور ياسر عبد المقصود، أمين الأمانة، وحضور كلا من مساعدين لجنة ريادة الأعمال مصطفى جبر ويوستينا رامي، وياسمين ثروت ، فؤاد لوكسر.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر عبد المقصود على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة، مرحباً بجميع الحضور ومتطرقاً إلى رؤية الحزب المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا الي ان الاقتصادات الحديثة بشكل كبير تعتمد على القدرة الابتكارية وريادة الأعمال لتحقيق التقدم والتطور من خلال فكر تنموى وطني يراعي السياسة الداخلية والخارجية.

وقد تضمن اللقاء تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تحسين الأداء وتعزيز المبادرات التي تستهدف الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة