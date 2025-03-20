شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يحارب فقر العقول والجيوب ويساهم فى رفع الوعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده من أجل دعم الأكثر احتياجا ولم يقتصر دوره على تقديم الخدمات والمساعدات من أجل القضاء على فقر الجيوب فحسب بل إنه تطرق لمحاولة القضاء على فقر العقول وهو الأمر الأصعب.

حيث يلعب التحالف الوطني للعمل الأهلى دورا هاما فى رفع الوعى لدى المواطنين ولعل آخر أنشطته فى هذا الشأن، هو ما شهدته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتفالية مميزة تحت عنوان "العلم هو الحلم"، حيث تم تكريم 600 خريج من برنامج تعليم الكبار التابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

حضر الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بجهود الدارسين وأكد على أن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان والمجتمع، مشددًا على أهمية استمرارية دعم برامج التعليم والتطوير. كما أكد قداسته على أهمية التكامل المجتمعي والتشجيع كاسلوب حياة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد معرفيًا، مشيرة إلى أن التعليم هو المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل مشرق.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية لتعزيز جهود التنمية في مصر، ويسعى التحالف إلى دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الأمية وتمكين الشباب والمرأة.

أما عن فقر الجيوب فالتحالف الوطني للعمل الأهلى لم يدخر وقتا أو جهدا فى الانتشار للوصول إلى الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولعل آخر نشاطه فى هذا الشأن هو توزيع آلاف الكراتين من المواد الغذائية فى كافة المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم.