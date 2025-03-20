شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون مستفيد.. الحكومة تكشف خطة تمكين الشباب اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف برنامج تمكين الشباب اقتصاديا، خلال العام المالي 2025 /2024 العديد من الأهداف، ومن بينها تنفيذ مبادرتي طور وغير، التي تستهدف 800 ألف مستفيد، وتوظيف مصر التي تشمل ملتقيات التوظيف لـ 112ألف مستفيد، وذلك حسبما ذكرته الحكومة فى تقرير الأداء ربع السنوي الذي أحاله مجلس النواب للجان النوعية المختصة لدراسته.

وذكرت الحكومة فى تقريرها، أنه فضلاً عن تمكين مليون شاب مصري من خلال مبادرة EgyTalents، التي تركز على صناعة المحتوى والبودكاست في المجالات الوطنية والفنية والثقافية وريادة الأعمال، كما سيتم إطلاق مسابقة «بداية حلم» التي توفر منصة لـ 50 ألف مستفيد لدعم إبداعاتهم وتطوير مشروعاتهم وكذا استهداف تنفيذ برامج تدريبية مكثفة داخل أندية السكان والمساحات الآمنة، لتأهيل 25 ألف شاب وفتاة من الوافدين والمصريين لسوق العمل، إلى جانب تقديم دورات تدريبية في الشمول المالي والكفاءات الأساسية لـ 2009 ألف شاب وشابة، بهدف تزويدهم بالمهارات المطلوبة.

وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتأهيل 15 ألف شاب في المشروعات الزراعية والابتكارات الريادية، إضافة إلى تدريب 12 ألف مستفيد على المهن الحرفية واليدوية من خلال برنامج «علمني حرفة».

كما ستتم إقامة معارض للمنتجات الحرفية والتراثية ومشروعات الشباب. يستفيد منها 10 آلاف شخص، إلى جانب إطلاق معرض بيزنس يا شباب تحت شعار شباب مصر ومستقبلها»، بمشاركة 300 شاب، واستهداف زيادة عدد المستفيدين من نماذج المحاكاة للنشء والشباب إلى 70 ألف مستفيد، وتعزيز المشاركة في نادي المناظرات بـ 1500 مستفيد وتدريب ألف عضو من أعضاء نماذج المحاكاة، كما تستهدف وزارة الشباب والرياضة استفادة 50 ألف شخص من الحملة القومية لتنمية الوعي بالمحليات وتعزيز المشاركة السياسية، إلى جانب زيادة المستفيدين من البرامج الطلابية واللقاءات الحوارية إلى 61 ألف مستفيد، ورفع عدد المستفيدين من القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة إلى 50 ألف مستفيد.