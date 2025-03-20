شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط لإنشاء قوة حفظ سلام في أوكرانيا يدخل المرحلة العملياتية والان نبدء بالتفاصيل



ويحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حشد ائتلافًا من الدول التي لديها الرغبة في تعزيز أي اتفاق سلام الذي قد يُتوصل إليه بين كييف وموسكو. إنشاء قوة حفظ سلام في أوكرانيا وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إنه يعتقد أنه يمكن تحقيق سلام دائم العام الجاري، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويتوقع أن يلتقي ستارمر بمسؤولي التخطيط العسكري بعدما أعلن مطلع الأسبوع أن القادة العسكريين سوف يجتمعون لـ"وضع خطط قوية ومتينة. اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا وبين أن تلك الخطط تستهدف تدعيم اتفاق سلام وتضمن الأمن المستقبلي لأوكرانيا.

كما أشار إلى التحرك صوب "مرحلة عملياتية" في معرض تأكيد اجتماع اليوم الخميس. تهديد بحرب مع الناتو وقبل أيام هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، يوم الأحد، بالدخول في حرب ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا تمسكت الدول الأوروبية بخططها لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

وذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع "إكس" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يلعبان لعبة غبية"، وأضاف: "لطالما قيل لهما إن قوات حفظ السلام يجب أن تكون من دول غير أعضاء في الناتو".

روسيا والناتو وواصل ميدفيديف قائلا: "أنتما تريدان تقديم المساعدة العسكرية للنازيين الجدد في كييف، وهذا يعني الحرب مع الناتو، استشيرا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أيها الوغدان".

يذكر أن ميدفيديف، الذي كان يعد سياسيًا ليبراليا خلال فترة رئاسته من 2008 إلى 2012، تصدر عناوين الصحف مرارا منذ بداية حرب روسيا ضد أوكرانيا بإطلاقه تهديدات حادة مثل استخدام الأسلحة النووية ضد الغرب.

كانت ثمّنت الحكومة الأردنية جهود المملكة العربية الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يجتمع قادة عسكريون في المملكة المتحدة اليوم الخميس، مع دخول التخطيط لإنشاء قوة حفظ سلام في أوكرانيا "المرحلة العملياتية".ويحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حشد ائتلافًا من الدول التي لديها الرغبة في تعزيز أي اتفاق سلام الذي قد يُتوصل إليه بين كييف وموسكو.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إنه يعتقد أنه يمكن تحقيق سلام دائم العام الجاري، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويتوقع أن يلتقي ستارمر بمسؤولي التخطيط العسكري بعدما أعلن مطلع الأسبوع أن القادة العسكريين سوف يجتمعون لـ"وضع خطط قوية ومتينة.وبين أن تلك الخطط تستهدف تدعيم اتفاق سلام وتضمن الأمن المستقبلي لأوكرانيا.كما أشار إلى التحرك صوب "مرحلة عملياتية" في معرض تأكيد اجتماع اليوم الخميس.وقبل أيام هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، يوم الأحد، بالدخول في حرب ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا تمسكت الدول الأوروبية بخططها لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا.وذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع "إكس" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يلعبان لعبة غبية"، وأضاف: "لطالما قيل لهما إن قوات حفظ السلام يجب أن تكون من دول غير أعضاء في الناتو".وواصل ميدفيديف قائلا: "أنتما تريدان تقديم المساعدة العسكرية للنازيين الجدد في كييف، وهذا يعني الحرب مع الناتو، استشيرا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أيها الوغدان".يذكر أن ميدفيديف، الذي كان يعد سياسيًا ليبراليا خلال فترة رئاسته من 2008 إلى 2012، تصدر عناوين الصحف مرارا منذ بداية حرب روسيا ضد أوكرانيا بإطلاقه تهديدات حادة مثل استخدام الأسلحة النووية ضد الغرب.كانت ثمّنت الحكومة الأردنية جهود المملكة العربية السعودية ، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدةً دعمها لجميع الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.