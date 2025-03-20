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حرب متواصلة.. روسيا تطلق 171 مسيّرة باتّجاه أوكرانيا

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أ ف ب - كييف 0 تبليغ

  • حرب متواصلة.. روسيا تطلق 171 مسيّرة باتّجاه أوكرانيا 1/2
  • حرب متواصلة.. روسيا تطلق 171 مسيّرة باتّجاه أوكرانيا 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 171 مسيّرة باتّجاه الأراضي الأوكرانية ليلا.
ويأتي ذلك في إطار الهجمات اليومية تقريبًا التي تشنها موسكو منذ الغزو.

حرب روسيا وأوكرانيا

وجاء في بيان لسلاح الجو أنه "خلال الليل، هاجم العدو باستخدام 171 مسيّرة".
وأضاف أنه أسقط 75 مسيّرة، فيما اختفت 63 طائرة أخرى من دون طيار عن الرادارات من دون التسبب بأضرار.

حرب كورسك الروسية

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس إن القوات الروسية تقترب من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
وأوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات الجريئة والفعالة، وهي الآن تستكمل تدمير مجموعة قوات العدو في منطقة كورسك".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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