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شكرا لقرائتكم خبر عن حرب متواصلة.. روسيا تطلق 171 مسيّرة باتّجاه أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 171 مسيّرة باتّجاه الأراضي الأوكرانية ليلا.
ويأتي ذلك في إطار الهجمات اليومية تقريبًا التي تشنها موسكو منذ الغزو.
وأضاف أنه أسقط 75 مسيّرة، فيما اختفت 63 طائرة أخرى من دون طيار عن الرادارات من دون التسبب بأضرار.
وأوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات الجريئة والفعالة، وهي الآن تستكمل تدمير مجموعة قوات العدو في منطقة كورسك".
ويأتي ذلك في إطار الهجمات اليومية تقريبًا التي تشنها موسكو منذ الغزو.
حرب روسيا وأوكرانياوجاء في بيان لسلاح الجو أنه "خلال الليل، هاجم العدو باستخدام 171 مسيّرة".
وأضاف أنه أسقط 75 مسيّرة، فيما اختفت 63 طائرة أخرى من دون طيار عن الرادارات من دون التسبب بأضرار.
حرب كورسك الروسيةكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس إن القوات الروسية تقترب من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
وأوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات الجريئة والفعالة، وهي الآن تستكمل تدمير مجموعة قوات العدو في منطقة كورسك".