شكرا لقرائتكم خبر عن حرب متواصلة.. روسيا تطلق 171 مسيّرة باتّجاه أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

حرب كورسك الروسية

الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 171 مسيّرة باتّجاه الأراضي الأوكرانية ليلا.ويأتي ذلك في إطار الهجمات اليومية تقريبًا التي تشنها موسكو منذ الغزو.وجاء في بيان لسلاح الجو أنه "خلال الليل، هاجم العدو باستخدام 171 مسيّرة".وأضاف أنه أسقط 75 مسيّرة، فيما اختفت 63 طائرة أخرى من دون طيار عن الرادارات من دون التسبب بأضرار.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس إن القوات الروسية تقترب من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.وأوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات الجريئة والفعالة، وهي الآن تستكمل تدمير مجموعة قوات العدو في منطقة كورسك".