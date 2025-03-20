شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد الوعى" يطالب المجتمع الدولى بسرعة التصدى لانتهاكات إسرائيل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر اتحاد شباب حزب الوعي، كونه أحد مكونات الحياة السياسية والمجتمعية في مصر، محاولات إسرائيل ورئيس وزرائها وفريق المتطرفين العاملين معه إعادة استهداف غزة، استمرارًا لجولات تدميرها، بالإضافة إلى أعمالهم العدائية الجارية حاليًا في الضفة الغربية.

وتابع: ذلك يأتي في ظل الظلم البَيِّن الذي يقع على الشعب الفلسطيني بكل فئاته، ووسط صمتٍ دولي على ما يجري في الضفة وغزة وتستر بعض الأطراف الدولية على من اتهمتهم المحكمة الجنائية الدولية وحمايتهم، فإنه رغم تعهد أطراف النزاع بالالتزام بما جاء في اتفاقٍ رعاه وسطاء وضَمنوا تحقيقه، وبدأ بالفعل تنفيذ مراحله بنجاح، إلا أننا نُفاجَأ بمن يكرر التاريخ وينقض العهود، ويعود دون مبررٍ إلى القتل والتدمير، مما يهدم فرص السلام والعيش الآمن".

وناشد اتحاد شباب حزب الوعي المجتمع الدولي والأحزاب في دول العالم التصدي لهذه الانتهاكات، والقيام بدورهم الإنساني لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه الأصيل في العيش بسلام على أرضه، وفقًا للمقررات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

كما طالب الاتحاد الجامعة العربية وقيادات الدول الأعضاء فيها باتخاذ مواقف حاسمة تجاه إسرائيل وداعميها، آملين أن يأتي يومٌ تتغلب فيه روح السلام على عدوانية التطرف، ليكون حق الإنسان في العيش الآمن في وطنه وعلى أرضه أمرًا مقدسًا، تضمنه المجتمعات وتحاسب من ينتهكه.