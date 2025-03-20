درعا - مقتل شخصين وإصابة 19 بقصف إسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينة درعا جنوب سوريا.

وقالت سانا: "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية مستهدفة محيط مدينة درعا".

وأشارت في خبر لاحق إلى "استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة"، جراء الغارات.

فيما بينت محافظة درعا على قناتها الرسمية بموقع "تلغرام"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت "مساكن مدينة إزرع والفوج 175 بعدة ضربات".

وتزامن القصف الإسرائيلي مع صلاة التراويح وخروج الناس إلى الأسواق دون أخذ أي اعتبار ل شهر رمضان ، بحسب مراسل الأناضول.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان على إكس، إنه "يهاجم في هذه الأثناء في منطقة جنوب سوريا" مدعيا أنه "يستهدف أهداف عسكرية".

وزعم أن "من بينها مقرات قيادة ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق والتي تتم محاولة إعادة تأهيلها في هذه الأيام".

وأضاف: "وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا لدولة إسرائيل، ولن نسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وسنتحرك ضده".

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن الهجوم الإسرائيلي على سوريا استهدف 3 قواعد في منطقة مدينة درعا كانت على الأرجح تابعة لجيش الأسد، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر : وكالات