شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حان الوقت لموقف دولى موحد يهدف لوقف عدوان إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدانت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بشدة الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يكشف عن نية الاحتلال الإسرائيلي في تقويض أي مساعٍ للسلام وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو لا تسعى للسلام، بل تتعمد إفشال جميع المبادرات والاتفاقات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقويض جهود إعادة إعمار غزة وإحباط المساعي الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن الهجمات المتكررة على المدنيين، واستهداف النساء والأطفال وملاجئ الإيواء، تمثل جرائم حرب تستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي. وشددت على أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في عدوانه.

كما أكدت على ضرورة توحد الدول والمنظمات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل بشكل جاد على إعادة إعمار القطاع وفق خطة شاملة تضمن للفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والسياسية، وأعربت عن ثقتها في الدور الحيوي الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز السعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأوضحت مايسة عطوة أن الوقت قد حان لموقف دولي موحد يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان حماية المدنيين، والعمل بسرعة على إعادة إعمار القطاع وفق خطة شاملة تأخذ في الاعتبار حقوق الفلسطينيين الإنسانية والسياسية، وأعربت عن إيمانها العميق بالدور البارز والمهم الذي تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، والسعي الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يضمن استقرارها وحقوق جميع شعوبها.

كما دعت النائبة مايسة عطوة المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على دفع عجلة السلام قدماً بما يحقق العدالة للشعب الفلسطيني ويضمن له مستقبلاً آمناً ومزدهراً.