شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي ينفي أن يكون ترامب طلب ملكية محطات الطاقة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تولى الولايات المتحدة ملكية شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا كضمان أمني، وذلك حسب رواية الحكومة الأمريكية.

ووفقًا للجانب الأمريكي، اقترح ترامب، خلال مكالمة أجريت يوم الأربعاء مع زيلينسكي، أن تتولى الولايات المتحدة ملكية شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا كضمان أمني، لكن زيلينسكي صرح لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن النقاش اقتصر فقط على محطة زابوريجيا النووية الواقعة تحت الاحتلال الروسي.

استعادة محطة زابوريجيا

وأوضح زيلينسكي للصحيفة البريطانية أن دور أكبر محطة نووية في أوروبا في أي ترتيبات أمنية مستقبلية يعتمد على ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة عليها وإعادتها إلى الخدمة، مضيفًا أنه ناقش مع واشنطن إمكانية تدخل الولايات المتحدة لاستعادة المحطة من الروس.

وتعد المحطات النووية العمود الفقري لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا التي تعاني ويلات الحرب، خاصة بعد تضرر العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم جراء الهجمات الروسية.



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بيان أمريكي أوكراني مشترك

وتسيطر الحكومة في كييف حاليًا على 3 محطات نووية، بينما استولت روسيا على المحطة الرابعة في زابوريجيا عام 2022 ولا تزال تحتلها.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز بيانًا مشتركًا عقب المكالمة بين ترامب وزيلينسكي، جاء فيه أن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الأوكراني بأن "الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تشغيل تلك المحطات بخبرتها في مجال الكهرباء والمرافق العامة".

وأضاف البيان المشترك: "ملكية الولايات المتحدة لهذه المحطات ستكون أفضل حماية لتلك البنية التحتية ودعمًا لقطاع الطاقة الأوكراني".