شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: استئناف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، استنكارها من إستمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وتجديد الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني وسقوط المئات من الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ .

وأوضحت النائبة رحاب موسي، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، يعكس سياسة الاحتلال القائمة على القتل والتدمير والرافضة لإقامه السلام العادل ، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية ، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

ودعت النائبة رحاب موسي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، مؤكدة: أنه على الجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان فورًا وإن صمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة الاحتلال يشجعه على مواصلة عدوانه ويؤدي إلى مزيد من التصعيد وسفك الدماء.