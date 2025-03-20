ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان العلاقات التاريخية وآفاق التعاون الثنائي

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير.
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