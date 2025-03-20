شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطالب بإجراء "تحقيق شفاف" في قصف مبنى للأمم المتحدة بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى إجراء "تحقيق شفاف" في مصرع موظف بلغاري في الأمم المتحدة وإصابة عامل إغاثة بريطاني بجروح، في انفجار بقطاع غزة.

وأعرب لامي يوم الأربعاء عبر منصة إكس عن "الاستياء إزاء استهداف مبنى للأمم المتحدة في غزة هذا الصباح"، مشددًا على "وجوب التحقيق في هذا الحادث بشفافية ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأضاف: "يجب حماية الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".

مخاطر حدوث الانفجار

وقال المدير التنفيذي للمنظمة دارن كورماك: "زميلنا البريطاني البالغ من العمر 51 عامًا كان يجري تقييمًا لمخاطر حدوث انفجار في مبنى تابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عندما وقع الحادث هذا الصباح".

وأضاف في بيان أن المصاب "نُقل أولًا إلى مستشفى في غزة لتلقي العلاج قبل إجلائه إلى مستشفى في الأراضي المحتلة، وحالته الصحية غير معروفة".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب عن حزنه وصدمته العميقين لضربات طالت مبان للأمم المتحدة في غزة.

فصل شمال القطاع عن جنوبه

توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة اليوم، وفصلت شمال القطاع عن جنوبه، لتعيد بذلك سيطرتها على ما يسمى محور "نتساريم" بالكامل، وتمنع حركة الفلسطينيين بين شمال القطاع وجنوبه.

وفي السياق ذاته ، استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي مساء اليوم، استهدف شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا، فيما استشهد أربعة آخرون في قصف الاحتلال منزلاً بمدينة بيت حانون، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.