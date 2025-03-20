شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الدفاع والأمن القومي بـ"الجبهة" تناقش أوراق عن التهديدات الداخلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني مساءً أمس برئاسة الفريق طارق سلام، ومشاركة اللواء أحمد سعد، والنائب سليمان وهدان، واللواء دكتور صلاح سليمان، ونواب رئيس الأمانة وأعضاء الأمانة.



وناقش الاجتماع عدة موضوعات خصوصًا المتعلقة بالتهديدات الداخلية والخارجية، كما ناقش الاجتماع بحثًا قدمه رئيس الأمانة بعنوان الأمن القومي المصري (المفاهيم والأهمية والتهديدات والتحديات ودوائر الأمن القومي المصري والاستراتيجية المقترحة لمواجهة التهديدات والتوصيات).

كما تم مناقشه ورقة عمل أعدها اللواء دكتور محمد مندور عن أسلوب التصدي لقضايا الشباب والتعليم والبطالة، وتأثيرها علي الأمن القومي المصرى.



وكذاك تم مناقشة ورقة عمل أعدها اللواء أيمن شاكر للنهوض بالسياحة المصرية، كمصدر أساسي للدخل القومي، وتأثيرها علي الأمن القومي.



وناقش الاجتماع أخيرًا ورقة عمل من إعداد الدكتوره ندا رضا عن الأمراض المزمنة في مصر، وأمراض الشباب والأطفال ومقترحات المواجهة.