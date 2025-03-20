مصاحف بطريقة برايل هدية من السعودية لتونس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أمس، مجموعة من المصاحف المطبوعة بطريقة برايل للاتحاد الجهوي للمكفوفين بمدينة أريانة، هدية من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وأكّد السفير الصقر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوليان رعاية المصحف الشريف اهتماما كبيرا.

من جهته، أكّد رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين بأريانة، المكي حزامي، أن هذه البادرة ليست الأولى التي تقوم بها السعودية تجاه المكفوفين في تونس، منوهًا بجهودها الدائمة للدعم والإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة في تونس، خاصة المكفوفين، منذ سنوات وعلى جميع المستويات.