تفطير الصائمين في 5 دول ضمن برنامج خادم الحرمين

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، موائد يومية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في عددٍ من المدن والمناطق في جمهورية السودان طيلة أيام شهر رمضان المبارك استفاد منها قرابة 15 ألف مستفيد حتى الآن، وتستهدف قرابة 30 ألف مستفيد طيلة أيام الشهر.

كما كثفت الوزارة نشاطها في تنفيذ البرنامج في إندونيسيا، وشهدت الأيام الأخيرة حضورًا كبيرًا لسفر الإفطار التي نفذتها الوزارة في ثلاث مدن كبرى في مختلف المحافظات الإندونيسية، بلغ عدد المستفيدين منها 33 ألف صائم.

ونفّذت الوزارة ممثلة بمركز الثقافي السعودي في سفارة المملكة بجمهورية أوغندا، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية أوغندا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين محمد فالودة, وذلك بمقر السفارة بالعاصمة كامبالا.

وأوضح السفير فالوده أن كمية التمور تبلغ 5 أطنان، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين قرابة 18 ألف مستفيد, مقدمًا الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على ما يقدمانه من خدمات جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

كما تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في تنزانيا خلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، مائدة يومية لتفطير الصائمين في مسجد عمر بن الخطاب ومسجد السنة في تنزانيا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، استفاد منها خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2.000 مستفيد.

يذكر أن هذه المائدة مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وتستهدف قرابة 4.500 مستفيد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة الإسلام والمسلمين.

وفي الأرجنتين أقامت الوزارة خلال النصف الأول من شهر رمضان، موائد لتفطير الصائمين ضمن البرنامج استفاد منها أكثر من7.500 مستفيد، وذلك في مركز خادم الحرمين الشريفين في بيونس آيرس، ومأدبة إفطار في عدد من المساجد والمراكز حول الأرجنتين في "قرطبة - روساريو - توكومان - سالتا - كاتاماركا - لابلاتا".