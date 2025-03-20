حرائق الغابات والأعاصير تهدد وسط الولايات المتحدة

وسط ظروف مناخية قاسية، تتعرض مناطق واسعة من البلاد لموجة طقس عنيفة، حيث تضرب عاصفة ثلجية قوية الغرب الأوسط، بينما تواجه الولايات المجاورة تهديدات متزايدة من الرياح العاتية وحرائق الغابات، في ظل اضطرابات جوية غير مسبوقة.

رياح عاتية

وتأثر ملايين الأشخاص بنظام عاصفة جديد اجتاح وسط الولايات المتحدة، إذ أُصدرت تحذيرات واستشارات جوية لحوالي 72 مليون شخص بسبب الرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لعالم الأرصاد الجوية برايان جاكسون من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وأوضح جاكسون أن تصادم الهواء البارد من الشمال بالهواء الدافئ القادم من الجنوب خلال هذا الموسم يؤدي إلى توليد أنظمة ضغط منخفض قوية، لافتًا إلى أن هذه العاصفة هي ثالث نظام عاصفة يتطور بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة، مما يعكس «نمطًا نشطًا للغاية» منذ فبراير.

عاصفة قاتلة

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية ظروفًا جوية قاسية أدت إلى مقتل 42 شخصًا، بعدما تسببت العواصف القوية في هبوب أعاصير ورياح مدمرة وحرائق غابات اجتاحت ثماني ولايات في الجنوب والغرب الأوسط، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل والشركات واقتلاع الأشجار.

ثلوج كثيفة

وكانت المناطق الممتدة من جنوب غرب كانساس إلى وسط ويسكونسن الأكثر تضررًا من العاصفة الثلجية، حيث تساقطت الثلوج بسمك يتراوح بين 5 سنتيمترات إلى 30 سنتيمترًا، مما أدى إلى شلل مروري، وتحذيرات من انعدام الرؤية في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة النقل في كانساس إغلاق 402 كيلومتر من الطريق السريع 70، من حدود كولورادو شرقًا إلى سالينا بسبب الطقس الشتوي. كما تسبب تساقط الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في قطع الكهرباء عن 42 ألف منزل وشركة في شرق نبراسكا، مما أجبر العديد من المدارس على إلغاء الدراسة.

وفي نبراسكا، أُغلق 257 كيلومترًا من الطريق السريع 80 بسبب تراكم الثلوج، فيما أصدرت السلطات تحذيرات عاجلة للسائقين بعدم استخدام الطرق.

حرائق الغابات

وفي حين تواجه المناطق الشمالية عاصفة ثلجية قاسية، تهدد الرياح العاتية والجفاف الممتد ولايات الجنوب باندلاع حرائق غابات مدمرة، ووفقًا لخبراء الأرصاد، فإن الرياح القوية والطقس الجاف يوفران بيئة مثالية لاشتعال الحرائق، لا سيما في تكساس، أوكلاهوما، أركنساس، ووسط ميسوري.

وتجددت المخاوف في أوكلاهوما بعد أن شهدت المنطقة حرائق مدمرة يوم الجمعة الماضي، تسببت في تدمير أكثر من 400 منزل، وأسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم شخص قُتل في حادث مروري بسبب ضعف الرؤية الناجم عن الدخان والغبار.

احتمالية الأعاصير

وتتجه الأنظار إلى وسط إلينوي، حيث حذّر خبراء الطقس من احتمال حدوث عواصف رعدية شديدة مصحوبة بأعاصير، مع تساقط برد ورياح قوية. وتمتد التحذيرات إلى إنديانا ووادي تينيسي، حيث يواجه السكان خطرًا متزايدًا من الاضطرابات الجوية المفاجئة.

تحذيرات التساقط

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتحرك العاصفة نحو الساحل الشرقي يوم الخميس، مما يؤدي إلى تشكل نظام ضغط منخفض جديد قد يجلب ثلوجًا كثيفة إلى المناطق المرتفعة في نيو إنجلاند.

ومع استمرار الطقس القاسي، تبقى حالة التأهب مرتفعة في مختلف الولايات، حيث تستعد السلطات لمزيد من التداعيات الناجمة عن هذه العاصفة العنيفة، وسط مخاوف من استمرار التقلبات الجوية خلال الأسابيع المقبلة.