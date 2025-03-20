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واشنطن تتهم الحوثيين بسرقة مخزون «الأغذية العالمي» في صعدة

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واشنطن تتهم الحوثيين بسرقة مخزون «الأغذية العالمي» في صعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

اتهمت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على مخزون الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعه في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في حسابها على منصة «إكس»: «يحتوي هذا المستودع على أكثر من 2.5 مليون كيلوجرام من السلع المخصصة للمدنيين اليمنيين».
وأشارت إلى أن «هذا الاستيلاء غير القانوني على مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيزيد من عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الشعب اليمني».
وأضافت: «يعد هذا مثال آخر على التجاهل التام واللامسؤول من جانب الحوثيين لمعاناة الشعب اليمني، وعدوانهم المستمر على العمليات الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين».
وذكرت القيادة بأن «الحوثيين يواصلون انتهاك القانون الإنساني الدولي، وتعريض عمال الإغاثة والشعب اليمني للخطر، إنهم لا يهتمون بمصلحة اليمنيين على الإطلاق».
وفي 10 فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تعليق أعمالها في محافظة صعدة، على إثر قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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