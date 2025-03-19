مباحثات أمريكية - روسية فنية في الرياض بشأن الحرب بأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن فرقاً أمريكية - روسية فنية ستجتمع في الرياض من أجل بحث وقف النار في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن موعد انعقاد محادثات مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ أشار إلى انعقادها يوم الأحد المقبل، وذلك في مدينة جدة، وفقاً لما نقلته قناة فوكس نيوز.

إلى ذلك،كانت السعودية شهدت انعقاد المحادثات بين أمريكا - أوكرانيا، وذلك بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استضافت السعودية في جدة المحادثات.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن "اجتماع جدة حقق خطوات مهمة نحو تحقيق السلام بأوكرانيا"وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية إن "أوكرانيا وافقت في اجتماع جدة على وقف النار 30 يوماً في حال التزمت روسيا".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "كييف ستشكل فريقاً للتفاوض للبدء فوراً في مفاوضات سلام دائم"، وصرح ماركو روبيو، بأن أوكرانيا وافقت على خوض "مفاوضات فورية" مع روسيا.

في هذه الأثناء، أيدت أوكرانيا مقترحاً أميركياً بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا، فيما وافقت واشنطن من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف "فورا"، على ما جاء في بيان مشترك، الثلاثاء، نقلا عن "فرانس برس".