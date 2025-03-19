شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تنشر تعليقات الصحف الغربية على وثائق اغتيال كينيدي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، عن ملفات كانت مصنفة سرية سابقا تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، وأتيحت للجمهور.وجرى نشر الوثائق على الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، وجرى إصدار الغالبية العظمى من مجموعة الأرشيف الوطني التي تضم أكثر من 6 ملايين صفحة من السجلات والصور الفوتوغرافية والصور المتحركة والتسجيلات الصوتية والتحف المتعلقة بالاغتيال.ونشرت مجموعة جديدة من الملفات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي للجمهور في وقت متأخر الثلاثاء، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويأمل الباحثون أن يجيب هذا الكم الهائل من الوثائق، أو على الأقل يسلط الضوء على الأسئلة الأخيرة حول حدث صدم أمة بأكملها، ولا يزال موضوعا لنظريات المؤامرة بعد ستة عقود، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وقالت الصحيفة إن المؤرخين طالبوا لعقود بمزيد من المعلومات حول مقتل كينيدي. وألزم قانون صدر عام ١٩٩٢ الحكومة بالإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالاغتيال خلال ٢٥ عاما، باستثناء الوثائق التي قد تضر بالأمن القومي.وتضمن الإصدار الجديد، 1123 وثيقة بصيغة بي دي أف، وفقا للأرشيف الوطني، بما في ذلك تقارير مطبوعة وملاحظات مكتوبة بخط اليد، كان معظمها أقل من عشر صفحات. وقال ترامب، إنه لن يكون هناك أي تعديلات، لكن مراجعة أولية وجدت أن بعض المعلومات قد تم حجبها على ما يبدو.وقال المؤرخون إنهم لا يتوقعون اكتشافات جديدة كبرى، ولا معلومات من شأنها أن تتناقض مع الظروف الأساسية للقضية، وهي أن كينيدي اغتيل أثناء سفره في موكب سيارات مكشوفة عبر "دالاس" على يد مسلح واحد، "لي هارفي أوزوالد"، في 22 نوفمبر 1963.ذكرت مجلة" نيوزويك" إن إدارة ترامب، أصدرت الملفات المتبقية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب تعهد منذ فترة طويلة برفع السرية عن ملفات جون كينيدي المتبقية، والتي تشير إلى مجموعة من آلاف الوثائق الحكومية المتعلقة باغتيال كينيدي.وتتكون الملفات من تقارير تحقيقية ومذكرات واتصالات ووثائق أخرى تتعلق بالتحقيق الحكومي في وفاة الرئيس. وخلال ولايته الرئاسية الأولى، أذن ترامب بنشر عشرات الآلاف من الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي. لكنه أبقى بعض الملفات سرية بعد أن صرّحت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات حكومية أخرى بأن نشرها قد يُشكل مخاطر على الأمن القومي.وصرحت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للرئيس السابق جو بايدن، في يوليو 2023، بأن 99% من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي متاحة للاستخدام العام عبر إدارة السجلات والمحفوظات الوطنية. ورفع بايدن السرية عن أكثر من 16 ألف وثيقة متعلقة بالاغتيال بين عامي 2021 ويوليو 2023.وقالت "نيوزويك" إن اغتيال كينيدي، واستنتاج الحكومة بأن "لي هارفي أوزوالد" تصرف بمفرده، أصبح مصدرا للعديد من نظريات المؤامرة. واستجابة للمطالبات العامة بمزيد من الشفافية حول وفاته، أقر الكونجرس قانون سجلات جون كينيدي لعام ١٩٩٢، الذي نص على نشر جميع السجلات المتعلقة بالاغتيال بحلول ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧، ما لم يشكل ذلك أي مخاطر على الأمن القومي.ولم يبدأ ترامب في رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتحقيق إلا بعد أكتوبر 2017، مشيرا إلى مخاوف بشأن تعرض المصادر والأساليب للخطر.وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن إدارة ترامب أصدرت 80 ألف ملف متعلق باغتيال كينيدي ما أثار جنون المؤرخين والخبراء الذين درسوا أحداث 22 نوفمبر 1963، منذ ذلك اليوم المشؤوم في دالاس.وقال عدد من المسؤولين في إدارة ترامب لنيويورك بوست، قبل نشر الوثائق، إنهم لا يتوقعون ظهور قنابل جديدة من الوثائق، والتي يبدو أن معظمها يتعلق بالتحقيق الأولي في اغتيال كينيدى الذي أجرته لجنة وارن في عام 1964.وخلصت تلك اللجنة، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا إيرل وارن، إلى أن "لي هارفي أوزوالد" تصرف بمفرده عندما أطلق النار على كينيدي ببندقية عالية الطاقة من الطابق السادس من مستودع الكتب المدرسية في تكساس، المطل على ساحة ديلي، بينما كان موكب الرئيس يمر تحته.لقد كان الاستنتاج الرسمي الذي توصلت إليه اللجنة موضع جدل، حيث أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الأغلبية الواضحة من الأمريكيين يشعرون بأن كينيدي اغتيل نتيجة لمؤامرة، مع طرح نظريات تشير إلى تورط المافيا ووكالة المخابرات المركزية والمنفيين الكوبيين الساخطين، من بين آخرين.وقبل إصدارها يوم الثلاثاء، قدرت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية أن حوالي 98% من الملفات أصبحت متاحة للعامة. وقد تم وضع علامة على بعض الملفات الجديدة بموجب طلبات قانون حرية المعلومات (FOIA) على مدى العقدين الماضيين، وكان العديد منها مكتوبا بخط اليد بالكاد يمكن قراءته أو كان النص باهتا.وتوصلت مراجعة أولية لملف جون كينيدي الضخم الذي نشرته "نيويورك بوست" إلى أن بعض الوثائق يبدو أنها كانت قد تم نشرها للعامة في السابق.وتهدف الملفات إلى إضافة سياق إضافي إلى ما هو معروف بالفعل عن جهود الحكومة لكشف تاريخ أوزوالد، الذي قُتل بالرصاص على يد مالك الملهى الليلي جاك روبي بعد يومين من إطلاق النار على رأس كينيدي.في سبتمبر 1963، لجأ لي هارفي أوزوالد إلى السفارة السوفيتية في مدينة مكسيكو سيتي سعيا للحصول على تأشيرة تسمح له بالعودة إلى الاتحاد السوفيتي، حسبما جاء في وثيقة مصنفة على أنها "سرية". وتولى "فاليري فلاديميروفيتش" كوستيكوف، بصفته موظفا قنصليا، التعامل مع طلب التأشيرة هذا دون تقديم أي معلومات".وتشير تلك الوثيقة التي كتبت في عام 1971 إلى أن كوستيكوف عمل لاحقا في المكسيك وكان "يعتبره البعض الأكثر فعالية وخطورة بين ضباط الاستخبارات" في البلاد.وكان اهتمام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بكوستيكوف معروفا منذ زمن طويل. كان كوستيكوف عميلا سابقا في المخابرات السوفيتية (كي جي بي) ساعد الروس في أعمال التخريب والاغتيال. ومع ذلك، خلصت وكالة المخابرات المركزية لاحقا إلى أن لقائه بأوزوالد "لم يكن سوى مصادفة مروعة".كان أوزوالد جنديا مخضرما في سلاح مشاة البحرية، وانشق إلى الاتحاد السوفيتي قبل أربع سنوات من اغتيال كينيدي. قبل الاغتيال، زار القنصلية الكوبية في المكسيك، حيث تواصل مع السفارة السوفيتية للحصول على تأشيرة سفر.وقبل أقل من أسبوعين من الهجوم، كتب أوزوالد إلى السفارة السوفييتية في واشنطن متذمرا: "لو كنت قادرا على الوصول إلى السفارة السوفييتية في هافانا، كما هو مخطط، لكانت السفارة هناك قد حصلت على الوقت الكافي لإكمال أعمالنا".وتطرقت "نيويورك بوست" لملف آخر تضمن مذكرة تعود إلى نوفمبر 1991 تشير إلى أن مسؤولا في وكالة المخابرات المركزية أصبح صديقا لأستاذ جامعي أمريكي كان صديقه يعمل في جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي)، واستعرض "خمسة مجلدات سميكة" من الملفات المتعلقة بأوزوالد، مشيرا بثقة إلى أن "أوزوالد لم يكن في أي وقت من الأوقات عميلا خاضعا لسيطرة جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي)".وواصلت المذكرة مع مسؤول الكي جي بي الذي يشكك في "إمكانية سيطرة أي شخص على أوزوالد، لكنه أشار إلى أن الكي جي بي كان يراقبه عن كثب وبشكل مستمر أثناء وجوده في الاتحاد السوفييتي".وتحدث المسؤول أيضا عن ضعف مهارات أوزوالد في التصويب في الاتحاد السوفييتي. وأظهر ملف آخر في الدفعة الجديدة، والذي تم تصنيفه أيضا على أنه "سري"، كيف تعقبت وكالة المخابرات المركزية مقالا في صحيفة إيطالية زعم أن الوكالة نفسها كانت وراء اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين.كما تسلط بعض الوثائق الضوء على بعض مؤامرات مجتمع الاستخبارات في الستينيات، بما في ذلك تفاصيل حول قواعد سرية لوكالة المخابرات المركزية في جميع أنحاء العالم.على سبيل المثال، وصفت إحدى الوثائق كيف كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتعقب مواطنا كوبيا يدعى أمفوانا-1، والذي تم إرساله إلى كوبا في عام 1961 قبل إنشاء شبكة تضم ما لا يقل عن 20 شخصا ساعدوا في صياغة أكثر من 50 تقريرا.لفتت صحيفة "التايمز" إلى خضوع عشرات الآلاف من وثائق اغتيال جون كينيدي لمراجعة عاجلة من قبل المحامين في وزارة العدل الأمريكية، بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب أنها ستكون متاحة للعامة.وذكرت الصحيفة إن قيام الحكومة الأميركية بنشر نحو 80 ألف صفحة من الأدلة المتعلقة باغتيال جون كينيدي، هو الخطوة التي قد تنهي أخيرا أكثر من ستة عقود من النظريات حول من كان مسؤولا عن القتل.وكان كينيدي، الذي تولى الرئاسة في عام 1961 عن عمر يناهز 43 عاما، اغتيل بالرصاص أثناء مرور سيارته المكشوفة في دالاس في نوفمبر 1963. وكانت هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اغتيال رئيس أمريكي، بعد وفاة أبراهام لينكولن وجيمس جارفيلد وويليام ماكينلوأثار إطلاق النار على كينيدي، الذي شُوهد على شاشات التلفزيون، عشرات نظريات المؤامرة.أُلقي القبض على لي هارفي أوزوالد، وهو جندي مشاة بحرية أمريكي سابق وشخص عاش في الاتحاد السوفيتي، للاشتباه في تورطه في جريمة القتل. وقُتل بعد أيام برصاص مالك ملهى ليلي محلي، يُدعى جاك روبي. وادّعى روبي أنه تصرف بناءً على حزنه الشديد لوفاة كينيدي، إلا أن دوره كان أيضا موضع تكهنات. وتوفي روبي بعد أربع سنوات بالسرطان أثناء قضاء عقوبة بالسجن بتهمة قتل أوزوالد.وبعد عام من اغتيال كينيدي، خلصت لجنة وارن، التي شكلها الرئيس ليندون جونسون للتحقيق في القضية، إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده، وأنه لم يكن هناك دليل على وجود مؤامرة. ولكن هذه النتائج لم تنجح في وقف عقود من النظريات، التي تتراوح بين فكرة الضربة الروسية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأن وكالة المخابرات المركزية أمرت بالقتل، وفق التايمز.ونقلت الصحيفة عن مؤرخين إن الجمهور لا ينبغي أن يتوقع وجود دليل دامغ غير الدليل الذي يخص أوزوالد. وهناك أدلة قوية على وجود روابط بين أوزوالد والـ"كي جي بي" في وثائق منشورة. تظهر إحداها أن أوزوالد تواصل مع ضابط في الكي جي بي أثناء وجوده في السفارة السوفيتية في سبتمبر من ذلك العام، أي قبل شهرين من إطلاق النار.قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البحث الدائم عن أدلة حول الاغتيال السياسي الأكثر تشريحا في القرن العشرين، إطلاق النار على الرئيس جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، اتخذ منعطفا جديداً ليلة الثلاثاء مع إصدار أكثر من 31 ألف صفحة من الأرشيف الوطني.واعتبرت الصحيفة نشر هذه السجلات، الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب، الأحدث في سلسلة من الإفصاحات منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي غيّرت نظرة الأمة ومؤرخيها إلى اغتيال كينيدي.ووفقًا لموقع الأرشيف الوطني، فقد رُفعت السرية عن الغالبية العظمى من سجلات الأرشيف الوطني المتعلقة بالجريمة، والبالغ عددها 6 ملايين صفحة.ويمكن الاطلاع على أحدث دفعة من السجلات على صفحة الأرشيف الوطني تحت عنوان "سجلات اغتيال جون كينيدي - إصدار وثائق عام 2025". وتحتوي الصفحة على جدول يضم أكثر من 1100 مدخل لملفات "بي دي اف" مشفرة.ويظهر تحليل أجرته "واشنطن بوست" بناءً على أرقام تعريف المستندات، أن جميع الملفات المنشورة يوم الثلاثاء ليست جديدة، ولكن كشف النقاب عن العديد من التعديلات.