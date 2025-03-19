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ترامب وزيلينسكي: نحن على المسار الصحيح تماماً

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ترامب وزيلينسكي: نحن على المسار الصحيح تماماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفها بأنها "مكالمة جيدة جدًا".

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":: "نحن على المسار الصحيح تمامًا" بعد مكالمة "جيدة جدًا" استمرت حوالي ساعة مع الرئيس الأوكراني.

وقال ترامب: "استند جزء كبير من النقاش إلى المكالمة التي أجريت أمس مع الرئيس بوتين من أجل تنسيق طلبات واحتياجات كل من روسيا وأوكرانيا". وأضاف: "نحن على المسار الصحيح تمامًا".

وقال أيضًا إنه سيطلب من وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومستشاره للأمن القومي، مايك والتز، "تقديم وصف دقيق للنقاط التي تمت مناقشتها". وأضاف ترامب: "سيصدر هذا البيان قريبًا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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