شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يعلن 10 أمناء مساعدين فى 4 أمانات مركزية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، والإطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.



وافق د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة على اختيار 25 أمينا مساعدا فى 4 أمانات مركزية، لاستكمال الهيكل الأساسي للأمانات وبدء عملها بصورة مباشرة على الأرض، حيث تم اختيار نادر خزام وطارق الجمال وحسن درويش أمناء مساعدين فى أمانة الإسكان والتنمية العمرانية التى يشغل الأمين العام بها د.أحمد شلبي، كما تم اختيار د.أسامة العبد ود.يوسف عامر ود.جابر طايع أمناء مساعدين في أمانة الشؤون الدينية التي يشغل منصب الامين العام فيها د.شوقي علام، وفي أمانة البيئة والتنمية المستدامة تم اختيار د.أيمن مختار وأحمد خليل أمينين مساعدين ويشغل د.خالد فهمي منصب الأمين العام فيها، كما وقع الاختيار فى أمانة التعليم، حل كريم عبد الرحمن ود.محمد عبد الرحمن في موقع الأمين المساعد، للأمانة التى يترأسها د.عمرو بصيلة أمينا عاما.