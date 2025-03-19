شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" يدين استئناف العدوان الإسرائيلى على غزة ويدعو المجتمع الدولى لتحرك عاجل والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب العدل استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وامتداداً لمسلسل الجرائم ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

وأكد الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يأتي في إطار سياسة ممنهجة للتهجير القسري، ويهدف إلى تكريس واقع إنساني كارثي بفعل الحصار وتقييد وصول المساعدات.

ودعا حزب العدل المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في انتهاك القانون الدولي.

كما شدد الحزب على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.