شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: غارات تستهدف عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز إن العاصمة اليمنية صنعاء تشهد غارات تستهدف العديد من المناطق.

وتأتي هذه الغارات وسط تصعيد تشهده المنطقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

وأسفرت الغارات التي شنت ليل السبت الأحد عن عشرات القتلى والجرحى من اليمنيين.

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حتى إدخال المساعدات إلى غزة، حيث أن "أنصار الله" كانت قد علقت عملياتها لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي، وتعثر مؤخرا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

في غضون ذلك، أكد الحوثيون على أن الغارات الأمريكية على اليمن هي "عدوان سافر" على دولة مستقلة، وأن "تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة"، مشيرين إلى أن "استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي"، وهو لن يثنيهم عن مساندة غزة، بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى.

وردا على هذه الغارات، أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن فجر الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هارى ترومان" ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وأوضح يحيى سريع، المتحدث العسكرى باسم الحوثيين في بيان، إن هذا الاستهداف هو الثالث خلال 48 ساعة لحاملة الطائرات "هاري ترومان".