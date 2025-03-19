اخبار العالم

وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع الأشقاء فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع الأشقاء فى غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 19 مارس 2025 07:07 م

نظم عدد من النشطاء، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث رفع المشاركون فى الوقفة صور للمجازر المرتكبة فى حق الفلسطينيين، وعلم فلسطين .

ويذكر أن نقابة الصحفيين المصريين أدانت بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني الوحشي على غزة فجر الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر  من 400 من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة. 

وأكدت نقابة الصحفيين أن عودة العدوان الصهيوني بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتُظهر استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.
وتشدد على أن استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في غزة هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها. 

وحملت نقابة الصحفيين المصريين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العُزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر للخطر. وتؤكد أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يُمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements