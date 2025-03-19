شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من النشطاء، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث رفع المشاركون فى الوقفة صور للمجازر المرتكبة فى حق الفلسطينيين، وعلم فلسطين .

ويذكر أن نقابة الصحفيين المصريين أدانت بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني الوحشي على غزة فجر الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 400 من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن عودة العدوان الصهيوني بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتُظهر استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.

وتشدد على أن استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في غزة هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العُزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر للخطر. وتؤكد أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يُمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.