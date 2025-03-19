شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مستشارا من مجلس الدولة و48 موظفا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، برئاسة النقيب خالد البلشي الشكر إلى المستشار الجليل أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.

ويؤكد مجلس النقابة تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، كما يؤكد ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص، الذي وافق على انتداب المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.

ويؤكد مجلس النقابة أنه اعتاد على مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013، وعقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993م، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019) وقد اتخذ مجلس النقابة نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013م، وأقرها المجلس الخاص وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.

ويؤكد مجلس النقابة أن اختيار المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة؛ لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين منذ 2013م-2019.