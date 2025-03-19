شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: ترامب منح الضوء الأخضر لنتنياهو لشن حربا جديدة على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” إنه بعد إنتهاء المرحلة الأولى من الهدنة كانت هناك مؤشرات بأن الاتفاق كان هش، والاحتلال الإسرائيلى طوال الوقت يتحدث عن أنه لا يريد المرحلة الثانية.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه يبدو أن ما شجع نتنياهو على ما قام به هو أن الرئيس الأمريكى ترامب منح ضوءا أخضر لأن يمارس هذا العدوان على غزة.

أوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن نتنياهو ربما اكتشف بعد 15 شهرا من الحرب أنه عجز عن تحقيق أهداف منها القضاء على حماس واستعادة المحتجزين، وبالتالى حينما رأى قوات حماس وظهرت بشكل استعراضى فى تسليم الرهائن وأن قواتها وسياراتها كما هى بدأ يشعر أنه فشل فى القضاء عليهم، وأعاد الحرب.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن إسرائيل تعانى من ارتفاع أعداد المتطرفين، ولم تشهد طوال 75 عاما هذا الكم من التطرف والرغبة فى القتل، بجانب نوع من الرعب الذى تحقق بعد 7 أكتوبر، وإن كانت الأخيرة مثلت ذريعة لإسرائيل أمام العالم فليس هناك أى حجة للاحتلال الإسرائيلى فى قتل المدنيين.