شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: تجدد القصف الإسرائيلى يكشف عن مجتمع دولى غير ضامن للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

استنكر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، معتبرا أن الحرب بالتجزئة عنوان المرحلة، في ظل ما تشهده غزة من عدوان إسرائيلي غاشم وكسر الاحتلال للهدنة.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن تجدد القصف الإسرائيلي للمدنيين العزل من بينهم "أطفال ونساء" في غزة يكشف عن اتفاق وقف إطلاق نار هش و مجتمع دولي غير ضامن لأي استقرار، مضيفا أن الاحتلال يعيد التوتر إلى المنطقة التي ستفاقم مأساة الشعب الفلسطيني ومنع حقوقه المشروعة.

ودعا رئيس حزب الوعي إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وإعادة تقديم المساعدات الإنسانية للحد من معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا رفضه لكافة الاعتداءات الإسرائيلية والتي سيكون لها تأثير سلبي في تعطيل العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار وإعادة إعمار غزة، كما أن المجتمع الدولي عليه التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة واستكمال جهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.