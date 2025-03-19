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مصر تدين بشدة استهداف موكب الرئيس الصومالي

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مصر تدين بشدة استهداف موكب الرئيس الصومالي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت مصر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم عن استنكار مصر الشديد لهذا العمل الإجرامي الإرهابي، مؤكدا رفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدكتور حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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