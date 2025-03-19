شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزت القاضي: العدوان الإسرائيلي على غزة يستدعي تحركا دوليا حاسما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع للتصعيد الأخير للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات التي لا تُظهر فقط استهتارًا بحياة المدنيين، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد القاضي، أن ما تشهده غزة اليوم من قصف ممنهج وتدمير للبنية التحتية ليس سوى فصل جديد من فصول المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تُذكر العالم بضرورة عدم التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف النائب محمد عزت القاضي، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وستعمل بكل قوة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء المفاوضات التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما شدد على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، ووقف سياسة التوسع والاستيطان التي تُعيق أي أمل في تحقيق السلام.

واختتم القاضي، تصريحاته بتوجيه رسالة قوية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري يقف بجانب إخوانه في فلسطين في مواجهة هذه التحديات، داعيا إلى تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، ومحاسبة كل من يتورط في انتهاك حقوق الإنسان.