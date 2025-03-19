شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتحديد جدول زمنى لتسليم وحدات بمشروع مجمع الإسكان بالأندلس والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الإدارة المحلية بتحديد جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام 2009، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أنه تم جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ 500 جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و5000 جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وطالب النائب زكى عباس، بأن يتم الإسراع في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين، مشيراً إلى معاناة الملاك الحاجزين في ظل سداد مبالغ زيادة ورغم ذلك عدم تمكنهم من استلام الوحدات.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية ممثلي الحكومة بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بموافاتها بتقرير عن هذا المشروع خلال 72 ساعة، مقرون بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها خلال المناقشات داخل الاجتماع.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصي أيضاً بتحديد جدول زمني بتوقيتات محددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين والالتزام بهذا الجدول الزمني.