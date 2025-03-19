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“الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

  • “الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة 1/2
  • “الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بردود الفعل والمواقف العربية و الدولية التي رفضت عودة الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم بخطوات عملية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا عن قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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