“الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بردود الفعل والمواقف العربية و الدولية التي رفضت عودة الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم بخطوات عملية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا عن قطاع غزة.

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