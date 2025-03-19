شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الميناء يكرم المتميزين بقطاعات العمليات والمنسقين فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

قام المحاسب مجدى أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بتكريم عدد من العناصر المتميزة، حيث قدم لهم شهادات التقدير وحثهم على الحفاظ على المستوى الراقى الذى ظهروا به لمواصلة التميز فى العمل ولتشجيعهم كمثال يحتذى به.

وقال إسحق، إن شركة الميناء تولى أهمية قصوى لإعداد الكوادر الشابه من خلال الحصول على أعلى مستويات برامج التدريب، بالإضافة إلى توفير مناخ العمل المناسب الذى يساعد على التميز والابتكار فى تقديم خدمات متميزة للركاب طبقا للمعايير الدولية فى ظل الاستراتيجية التى تتبنها الشركة والتى تهدف إلى جعل مطار القاهرة الدولى فى مصاف المطارات العالمية.



