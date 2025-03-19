شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم مستنكرا العدوان الإسرائيلى على غزة: خرق لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

استنكر النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، كما يشكل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد تم التوصل إليه بجهود دولية وإقليمية.

وأكد النائب سويلم أن هذه الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل تُظهر استهتارًا فاضحًا بحياة المدنيين، وتؤكد عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلي أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة يمثل جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات فورًا.

وأضاف سويلم أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستعمل بكل جهدها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء عملية السلام العادلة والشاملة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني كعامل أساسي لمواجهة التحديات الراهنة.

وختم النائب هشام سويلم بيانه بتوجيه رسالة تضامن قوية إلى الشعب الفلسطيني الصامد في غزة، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف إلى جانبه في هذه المحنة، وأن قضية فلسطين ستظل دائمًا في قلب كل مصري وعربي، داعيا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.