شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى:: استمرار الصمت الدولى يساهم فى تفاقم معاناة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة يمثل تحديًا صارخًا لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولي، ويجعل المعاهدات والاتفاقيات التي توقع عليها اسرائيل علي لا قيمة لها، مؤكدا أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان همجي مستمر من قوات الاحتلال، والذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف النائب زكي عباس، أن هذه الجرائم الوحشية التي تستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية تعكس وحشية الاحتلال وإمعانه في سياسة التدمير والقتل دون أي رادع، مؤكدا أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذا العدوان يساهم في تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد .

وناشد النائب زكي عباس، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لوقف هذه المجازر، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التى يتعرض لها من قوات الاحتلال.

ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه فورًا، وإظهار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية، في ظل صمت عالمي.