استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية واليوم، على قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل وخيامًا في مناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط