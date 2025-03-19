اخبار العالم

استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 1/2
  • استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية واليوم، على قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل وخيامًا في مناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا