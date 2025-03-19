سلطنة عُمان تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك آخر للسيادة السورية، معربة عن إدانتها لهذه الأعمال العدوانية.

وجددت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية مناشدتها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لاستهتارها بالقانون الدولي ودفعها المنطقة نحو مزيد من

التوترات والتصعيد الإقليمي.

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