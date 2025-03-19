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زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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  • زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم مالوكو في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال وقع على بعد 205 كيلومترات من جزر تانيمبار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 185 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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