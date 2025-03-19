شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مفقودًا بغرق مركب في المتوسط والعثور على ست جثث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فُقد 40 مهاجرا وعُثر على ست جثث بعد غرق مركب في المتوسط، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، في وقت ذكرت وسائل إعلام إيطالية بأن الحادثة وقعت قبالة جزيرة لامبيدوسا.

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي على منصة إكس: "ما زال هناك العديد من القتلى جراء حادث غرق جديد في المتوسط"، مضيفة بأن القارب المطاطي غادر تونس الاثنين وعلى متنه 56 شخصًا.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عن نجاة عشرة أشخاص.