شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الوفد: استئناف الهجوم على غزة جريمة بحق الإنسانية تنسف السلام والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الاعتداء الإسرائيلي السافر باستئناف الهجوم علي أهالي غزة، مؤكداً بأن ما يحدث جريمة بحق الإنسانية تقوض جهود الوسطاء وتنسف السلام، وسيكون لها تداعيات خطيرة جدا على المنطقة والعالم.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموافقة الأمريكية على العدوان الإسرائيلي والذي خلف 400 شهيد وعشرات المصابين، وصمة عار وضوء أخضر جديد لمجرم الحرب نتنياهو لاستباحت دماء الابرياء من جديد.

وطالب طارق عبد العزيز دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في غزة، من جرائم بربرية ، يندي لها الجبين، خاصة في ظل سياسة التجويع والحصار.

وشدد رئيس برلمانية الوفد بأن الدور المصري، مازال هو صوت الحق والعدل والحكمة والسلام، وان عدم الاستماع إلي القاهرة والعقلاء في العالم، سيكون نار وبال تطال الجميع.