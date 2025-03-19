شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: عودة الحرب بقطاع غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، كسر قوات الاحتلال للهدنة شن سلسلة من الغارات الغاشمة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينين، معظمهم من النساء والأطفال، في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الغارات الغاشمة تُشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة، ويزيد من الأزمة الإنسانية وفى نفس الوقت يؤدي لتفاقم الوضع المأساوي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق على مدار الشهور الأخيرة، ويؤكد أيضا أن دولة الاحتلال تتنصل من اتفاق الهدنة بعد نجاح المرحلة الأولى تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية وبدء مرحلة إعمار قطاع غزة.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الغارات الغاشمة تمثل تحدي للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، ومحاولة للهروب من الالتزامات الدولية، وذلك من خلال ذرائع واهية لا أساس لها من الصحة تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي لتبرير القصف الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء في قطاع غزة.

وأشار عضو النواب، إلى أن هذه الغارات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير المبررة سينتج عنها تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، وتُزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري، والالتزام بتعهداتها بالتهدئة.