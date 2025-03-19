شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: رفع الوعى أصبح ضرورة مُلحة على كل وطنى فى ظل الظروف العصيبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن عودة الحرب على قطاع غزة بهذه الوحشية واستهداف المدنيين فى شهر رمضان الكريم حلقة جديدة من مسلسل انتهاك الاحتلال الإسرائيلى للقوانين والمعاهدات الدولية التي ضرب بها عرض الحائط في ممارساته وجرائمه فى حق الشعب الفلسطينى.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن رفع الوعى حاليا أصبح ضرورة ملحة على كل وطنى خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الإقليم والضغوط الكبيرة التي تقع على الدولة المصرية من كافة النواحى، مشددا على أن ترابط الشعب المصري وتلاحمه واصطفافه خلف القيادة والجيش هو الأمر الذى يحطم مخططات أهل الشر الذين يريدون النيل بالدولة المصرية نظرا لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة الصامدة رغم اشتعال الدول المحيطة فى ظل مخطط إعادة تقسيم الشرق الأوسط.

وأشاد بالدور الذى تلعبه الدولة المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول من العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتى وقتنا هذا وهو ما اعتادت عليه الدولة المصرية على مدار التاريخ وستظل مصر حريصة على استقرار وتهدئة الأوضاع في الإقليم وتتصدى لمخطط إعادة تقسيم المنطقة.