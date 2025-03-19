العراق يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت الحكومة العراقية استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة بمعاودة قوات الاحتلال قصفها العنيف على مختلف مناطق القطاع مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وطالبت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم, المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف العدوان، محذرةً من نتائج ما يحصل وحملت إسرائيل مسؤولية تفجر الأوضاع في المنطقة.

وشددت على وجوب وقف العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي والتزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لتدارك الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط