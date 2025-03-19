منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ : الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أن الوضع في غزة ازداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية وسقوط مئات القتلى، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في خوف شديد.

وأوضح أمام مجلس الأمن الدولي أن جميع الإمدادات الإنسانية مقطوعة عن أكثر من مليوني شخص منذ الثاني من مارس، مع رفض إسرائيل طلبات الأمم المتحدة لنقل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى تلف المواد الغذائية واقتراب صلاحية الأدوية من الانتهاء.

وأكد فليتشر أن استمرار الحصار الشامل سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث يتم تقليص الحصص الغذائية والمساعدات الطبية إلى الحد الأدنى، داعيا إلى تجديد وقف إطلاق النار لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 4% من التمويل المطلوب لعام 2025.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط