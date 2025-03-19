تونس تدين العدوان على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت تونس العدوان الإسرائيلي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين واصابة آخرين إلى جانب عدد كبير من المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها :” إن هذا العدوان انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنكّر تام لكل قواعد القانون الدولي وسعي لنسف جهود التهدئة ورغبة واضحة في تفجير الأوضاع في المنطقة”.

وأضاف البيان أن تونس لا تدعو فقط إلى فرض الشرعية الدولية بل تدعو إلى وضع حدّ لهذه المجازر .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط