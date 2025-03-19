الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين.

ودعا غوتيريش في بيان له إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون شروط.

وبدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل المئات، مضيفا أن هذا سيزيد مأساة أخرى.

وأضاف في بيان أصدره أمس أن الأشهر الثمانية عشرة الماضية من العنف أوضحت بجلاء أنه لا يوجد حل عسكري للخروج من هذه الأزمة، قائلا إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تسوية سياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، داعيا جميع الأطراف المؤثرة على بذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام وتجنب المزيد من معاناة المدنيين.

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