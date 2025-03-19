وزير بريطاني: نريد العودة لوقف النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

علق وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني.

وقال في مقابلة مع “العربية/الحدث” الثلاثاء: “نريد العودة إلى وقف النار في غزة”.

كما أضاف: “سنبذل ما في وسعنا لضمان عودة المساعدات إلى غزة”.

كذلك شدد على أن مقتل المدنيين في غزة أمر مأساوي للغاية.

الملف السوري

في سياق آخر، أكد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد كان أمراً جيداً. وقال إن لدى سوريا الآن فرصة لتكون دولة أكثر أماناً. كما أردف: “لا نريد أن يعاني الشعب السوري من العقوبات”. فيما شدد بالقول: “نريد أن نرى حكومة شاملة في سوريا”.

تعثر المفاوضات

يذكر أن التصعيد الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني في غزة الثلاثاء جاء بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع في الدوحة، وفشلها في التوصل إلى تمديد للهدنة.

ففيما طالبت إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه سابقاً والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما أتى وسط تصاعد الضغوط في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو من قبل بعض الأصوات المتطرفة، التي طالبت بالعودة إلى الحرب بدل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط