لبنان - شهيدان باستهداف الاحتلال مركبة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد وكالة الأنباء اللبنانية ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما شنّ جيش الاحتلال، مساءً، غارات على محيط بلدة لبايا في البقاع الغربي، بالإضافة إلى إغارته على بلدة يحمر جنوبيّ لبنان.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تمشيطا جويا وتوغلا بريا جنوبي لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ومساء الأحد استشهد شخصان بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان، ما رفع عدد الشهداء إلى 5 خلال 24 ساعة؛ وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

المصدر : وكالات