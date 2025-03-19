محمود خليل يتحدث لأول مرة: أنا ضحية وشاهد "الظلم الصامت"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في أول تصريحات علنية له منذ احتجازه من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية الأميركية، تحدث الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا مؤخرًا محمود خليل ضد الظروف التي يواجهها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الأميركية وقال إنه مستهدف من قبل إدارة ترامب بسبب معتقداته السياسية.

قال في بيانٍ مُقدَّم حصريًا لصحيفة الغارديان: "أنا سجين سياسي. أكتب إليكم من مركز احتجاز في لويزيانا ، حيث أستيقظ في صباحاتٍ باردة، وأقضي أيامًا طويلة أشهد على الظلم الصامت المُرتكب بحق عددٍ كبيرٍ من الأشخاص المحرومين من حماية القانون".

تم القبض على خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة والذي ساعد في قيادة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، واحتجازه في نيويورك في 8 آذار (مارس) من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية التي أفادت التقارير أنها قالت إنها كانت تعمل بناءً على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء بطاقته الخضراء.

وقال إن إدارة ترامب "تستهدفني كجزء من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة"، محذرا من أن "حاملي التأشيرات وحاملي البطاقة الخضراء والمواطنين على حد سواء سوف يتم استهدافهم بسبب معتقداتهم السياسية".

وكان خليل قد أملى بيانه على أصدقائه وأفراد عائلته عبر الهاتف من أحد مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في جينا بولاية لويزيانا، وانتقد معاملة الولايات المتحدة للمهاجرين المحتجزين لديها، والقصف الإسرائيلي المتجدد لقطاع غزة، والسياسة الخارجية الأميركية، وما وصفه باستسلام جامعة كولومبيا للضغوط الفيدرالية لمعاقبة الطلاب.

بيان محمود خليل

جاء في البيان: "كان اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، حيث دافعتُ عن فلسطين حرة وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها مساء الاثنين". وأضاف: "مع خرق وقف إطلاق النار في كانون الثاني (يناير)، يجد الآباء في غزة أنفسهم مجددًا في حيرة من أمرهم، وتُجبر العائلات على الموازنة بين الجوع والتشرد وبين القنابل. من واجبنا الأخلاقي أن نواصل النضال من أجل حريتهم الكاملة".

وصف خليل اعتقاله في مبنى سكني تابع لجامعته في نيويورك أمام زوجته، نور عبد الله، الحامل بطفلهما الأول في شهرها الثامن. وقال إن العناصر الذين اعتقلوه "رفضوا تقديم مذكرة توقيف" قبل إجباره على ركوب سيارة بدون لوحات.

سلامة نور أولاً

قال: "في تلك اللحظة، كان همي الوحيد هو سلامة نور. لم أكن أعلم إن كانوا سيُؤخذون هي الأخرى، فقد هددوا باعتقالها لعدم مغادرتها صفي".

نُقل بعد ذلك إلى منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في نيوجيرسي، قبل أن يُنقل جوًا على بُعد 1400 ميل إلى مركز احتجاز في لويزيانا، حيث يُحتجز حاليًا. وقال إنه قضى ليلته الأولى في الاحتجاز نائمًا على الأرض دون غطاء.

وفي تصريحاته، قال خليل إنه في لويزيانا يستيقظ في "صباحات باردة" ويقضي "أيامًا طويلة يشهد على الظلم الصامت الذي يحدث ضد عدد كبير من الناس المحرومين من حماية القانون".

"من له الحق في الحقوق؟" سأل خليل. "بالتأكيد، ليس البشر المكدسين في الزنازين هنا. ليس السنغالي الذي التقيته، المحروم من حريته منذ عام، ووضعه القانوني معلق، وعائلته على بُعد محيط. ليس المعتقل البالغ من العمر 21 عامًا الذي التقيته، والذي وطأت قدماه هذا البلد في التاسعة من عمره، ليتم ترحيله دون أي جلسة استماع."

أنا ابن مخيم في سوريا

وقارن خليل بين المعاملة التي يتلقاها حاليا في الولايات المتحدة والطرق التي قال إن الحكومة الإسرائيلية تستخدمها في الاعتقال دون محاكمة لحبس الفلسطينيين.

وأضاف "ولدت في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا لعائلة نزحت من أرضها منذ نكبة عام 1948"، في إشارة إلى طرد 700 ألف فلسطيني في عام 1948 بعد إنشاء إسرائيل.

قضيتُ شبابي قريبًا من وطني، بعيدًا عنه. لكن كوني فلسطينيًا تجربة تتجاوز الحدود. أرى في ظروفي أوجه تشابه مع استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري - السجن دون محاكمة أو تهمة - لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، كما قال.

أفكر في مدير مستشفى غزة وطبيب الأطفال الدكتور حسام أبو صفية ، الذي أسره الجيش الإسرائيلي في 27 كانون الأول (ديسمبر)، ولا يزال يقبع في معسكر تعذيب إسرائيلي حتى اليوم. بالنسبة للفلسطينيين، يُعدّ السجن دون محاكمة عادلة أمرًا شائعًا.

أشعل اعتقال خليل احتجاجاتٍ وأثار قلق المدافعين عن حرية التعبير، الذين يعتبرون محاولة ترحيله انتهاكًا لحقه في حرية التعبير . لم يُتهم خليل بارتكاب أي جريمة. ويجادل محاموه بأن إدارة ترامب تنتقم منه بشكل غير قانوني بسبب نشاطه وحرية التعبير التي يحميها الدستور. وفي التماسٍ مُعدّل قُدّم الأسبوع الماضي، زعموا أن احتجازه ينتهك حقوقه الدستورية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، ويتجاوز السلطة القانونية للحكومة.

يُناضل محاموه حاليًا في محكمة بنيويورك لإعادته إلى نيويورك والإفراج عنه. وقد أوقف قاضٍ فيدرالي ترحيل خليل ريثما يُبتّ في الطعن القانوني.

ترحيل الطلاب الأجانب

طوال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب ومنذ توليه منصبه، تعهد ترامب مرارا وتكرارا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، ووصف مثل هذه المظاهرات في كثير من الأحيان بأنها تعبير عن الدعم لحماس .

وكان خليل، الذي عمل في السفارة البريطانية في بيروت، بمثابة المفاوض الرئيسي في مخيم التضامن مع غزة في جامعة كولومبيا العام الماضي، حيث لعب دور الوسيط بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وإدارة الجامعة.

اتهمت إدارة ترامب الطالب السابق بقيادة " أنشطة مرتبطة بحماس " وحاولت ترحيله باستخدام حكم قانوني نادرًا ما يتم الاستعانة به من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، والذي يمنح وزير الخارجية الأميركي سلطة إبعاد شخص ما من الولايات المتحدة إذا كان وجوده في البلاد يُعتبر "له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويطلب المدعون الفيدراليون من محكمة نيويورك أن تأمر بنقل طعنه في احتجازه إلى لويزيانا ، حيث من المرجح أن يواجه قضاة أكثر تحفظا.

خليل طلقة ترامب الأولى

قالت ديالا شماس، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية، إن ما يحدث لخليل سيتردد صداه خارج نطاق قضيته. وأضافت: "أشارت إدارة ترامب بوضوح إلى أن هذه قضيتهم الاختبارية، وطلقتهم الافتتاحية، والأولى من بين العديد من الطلقات القادمة".

وأضاف شماس قائلاً: "ولهذه الحالة الاختبارية، اختاروا منظمًا شجاعًا ومبادئًا عميقة ومحبوبًا وموثوقًا به في مجتمعه".

بعد اعتقال خليل، قال ترامب إن هذا الاعتقال كان مجرد " الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة "، وتعهد على وسائل التواصل الاجتماعي بترحيل الطلاب الأجانب الآخرين الذين اتهمهم بالانخراط في "أنشطة إرهابية ومعادية للسامية ومعادية لأميركا".

وقال خليل في بيانه إنه كان يؤمن دائمًا بأن واجبه "ليس فقط تحرير نفسي من الظالم، بل أيضًا تحرير من يضطهدني من كراهيتهم وخوفهم".

عنصرية معادية للفلسطينيين

قال: "إن اعتقالي الجائر دليلٌ على العنصرية المعادية للفلسطينيين التي أظهرتها إدارتا بايدن وترامب على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، حيث واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين ومنعت التدخل الدولي".

وأضاف: "لعقود، دفعت العنصرية المعادية للفلسطينيين جهودًا لتوسيع نطاق القوانين والممارسات الأميركية المستخدمة لقمع الفلسطينيين الأميركيين العرب وغيرهم من المجتمعات بعنف". وأضاف: "هذا هو السبب بالتحديد وراء استهدافي".

وانتقد خليل أيضًا جامعة كولومبيا، قائلاً إن قادة الجامعة "مهدوا الطريق للحكومة لاستهدافي من خلال تأديب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بشكل تعسفي والسماح بحملات التشهير الفيروسية - القائمة على العنصرية والمعلومات المضللة - دون رادع".

اتخذت الجامعة إجراءات تأديبية متزايدة ضد الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. في غضون ذلك، تُصعّد إدارة ترامب هجماتها على الجامعة بذريعة مكافحة معاداة السامية، التي تزعم أنها متفشية فيها. وتستخدم الإدارة الحجة نفسها لتهديد عشرات الجامعات الأمريكية الأخرى بخفض تمويلها بشكل كبير.

قال خليل إن للطلاب دورًا هامًا في النضال. وأضاف: "لطالما كان الطلاب في طليعة التغيير، إذ قادوا النضال ضد حرب فيتنام، ووقفوا في الصفوف الأمامية لحركة الحقوق المدنية، وقادوا النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

في الأسابيع المقبلة، على الطلاب والمدافعين والمسؤولين المنتخبين أن يتحدوا للدفاع عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين. ليس الأمر متعلقًا بأصواتنا فحسب، بل بالحريات المدنية الأساسية للجميع.

واختتم قائلاً: "مع علمي التام بأن هذه اللحظة تتجاوز ظروفي الفردية، إلا أنني آمل مع ذلك أن أكون حراً لأشهد ولادة طفلي البكر".

